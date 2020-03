1 Comedian Felix Lobrecht (im Bild) und Fernseh-Autor Tommi Schmitt erhielten den Publikumspreis. Foto: imago images/Christoph Hardt

Berlin - Der erstmals verliehene Deutsche Podcast Preis ist unter anderem an „Gemischtes Hack“ gegangen. Die Koproduktion von Comedian Felix Lobrecht und Fernseh-Autor Tommi Schmitt erhielt den Publikumspreis, wie die Ausrichter am Freitag mitteilten. Insgesamt sechs Podcasts wurden in sieben Kategorien geehrt. Gleich zwei Preise erhielt „Paardialoge“ von Autorin Charlotte Roche und ihrem Ehemann Martin: den als bester Newcomer und den als bestes Talk-Team.

In der Kategorie beste journalistische Leistung gewann „Zeit Verbrechen“ - ein Format des Zeit-Verlages über echte Kriminalfälle. Die besten Interviews hatte nach Meinung der Jury „Deutschland 3000“, das beste Skript „Das allerletzte Interview“. „Talk-O-Mat“ wurde als beste Produktion ausgezeichnet. Der Deutsche Podcast Preis wurde zum ersten Mal vergeben. Initiiert wurde er unter anderem vom Bayerischen Rundfunk, dem Deutschlandradio, Axel Springer, dem Streaming-Anbieter Spotify und der Amazon-Tochter Audible.