Zeitenwenden allenthalben, die Welt ändert sich in atemberaubendem Tempo – der Hardrock aber bleibt, was er immer war: Laufsteg für eine stattliche Kollektion an ärmellosen Muscle Shirts, engen Lederhosen und nietenbestückten Fransenwesten; Spielwiese für ewigjunge Gitarren-Haudegen, die dem Thema „Älterwerden“ den ausgestreckten Mittelfinger hinhalten. Nach über fünfzig Karrierejahren geht dieses Lebensgefühl bei den Scorpions momentan auf ihrer „Rock Believer“-Tournee in eine neue Runde – und gut elftausend Fans haben in der nahezu ausverkauften Schleyerhalle kräftig mitgefeiert.