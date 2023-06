1 Das Stadtarchiv bewahrt Zeugnisse der ersten Esslinger Schwulendemo auf. Foto: Greta Gramberg

Bereits lange vor dem für dieses Wochenende geplanten Christopher Street Day in Esslingen haben sich Schwule in ihrer Stadt öffentlich für ihre Rechte eingesetzt. Die Initiative „Rosa Zwiebel“ hat 1988 eine große Demonstration organisiert. Was ist aus ihr geworden? Ein Blick ins Stadtarchiv.









Ob die Plakate am Samstag beim ersten Esslinger Christopher Street Day (CSD) ähnlich provokant sein werden wie 1988? „Musterländle in Tuntenhände“ lautete damals offenbar die Losung auf den Transparenten und Plakaten der sogenannten Schwulen- und Lesben-Demo, die am Samstag, 25. Juni 1988, stattfand. Das zumindest berichtete die Stuttgarter Zeitung in der folgenden Montagsausgabe in einem kleinen Zweispalter. Gemeinsam mit anderen Schriftstücken der „Rosa Zwiebel“, einer Initiative von Esslinger Schwulen in den 1980ern und 1990ern, liegt der Zeitungsausschnitt im Esslinger Stadtarchiv.