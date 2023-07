Schwörfest in Esslingen

18 Gefeiert vom Publikum: ein Auftritt der Theater-AG der Waisenhofschule am Schwörtag Foto: Roberto Bulgrin

Drei Tage lang feierten viele tausend Esslingerinnen und Esslinger das Schwörfest, das früher Bürgerfest hieß. Unter anderem präsentierten sich rund hundert Vereine aus der Stadt. Einer der Höhepunkte war auch in diesem Jahr der EZ-Lauf.









Jahr für Jahr – die Coronazeit ausgenommen – lockt dieses Fest viele tausend Besucherinnen und Besucher an, und etliche hundert Menschen sind an seiner Organisation beteiligt: Das Schwörfest in Esslingen ist das größte Bürgerfest im Landkreis. Es gilt als Fest von Esslingerinnen und Esslingern für Esslingerinnen und Esslinger. Deshalb hieß es früher Bürgerfest, einige Besucher nennen es auch Fest der Kulturen.