1 Ein Tag ohne Schwimmen ist für Martin Tschepe (links) und Lars Mack kein gelungener Tag. Der 50 Jahre alte Fiat wird sie an Seen und Flüsse in fünf Ländern bringen. Foto: privat

Die beide Schwimmbegeisterten Lars Mack und Martin Tschepe brechen mit einem 50 Jahre alten Fiat 500 zu einer Kurzreise auf und machen auch in der künftigen Partnerstadt von Ludwigsburg, in Bergamo, Station.









Ein bisschen verrückt muss man schon sein, wenn man an fünf Tagen durch fünf Länder fährt und dann auch noch in fünf Gewässern seine Bahnen ziehen will. Und zwar, wie könnte es auch anders sein, fünf Kilometer lange Bahnen – so zumindest der Plan zweier umtriebiger und eben auch im positiven Sinn verrückter Hobbysportler.