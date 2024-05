26 Das Freizeitbad in Stegermatt in Offenburg im Westen Baden-Württembergs. Foto: 4a Architekten/Uwe Ditz

Wie plant man das perfekte Schwimmbad? Worauf die preisgekrönten 4a Architekten aus Stuttgart bei der Gestaltung von Freibädern, Wellnesstempeln und Schwimmbädern wie dem Bad Berg achten. Und wie sie jetzt das erste energieautarke Bad entwerfen.











Das Seepferdchen ist kein Einstellungskriterium. Aber mit oder ohne Schwimmabzeichen – schwimmen können ist hilfreich im Stuttgarter Architekturbüro 4a Architekten. Die Architekten haben das Recht des Anbadens inne, dürfen am Tag vor der Eröffnung eines Badetempels ohne Publikum ausprobieren, was sie selbst geplant haben. Dann erleben sie neben einer hoffentlich funktionierenden Technik, ob sie das, was ihr Anspruch ist, als gelungen empfinden – Atmosphäre schaffen.