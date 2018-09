Schwimmbad in Stuttgart-Ost Mann belästigt 15-Jährigen in Duschkabine sexuell

Von red/pol 16. September 2018 - 11:50 Uhr

In einem Hallenbad im Stuttgarter Osten wurde der 15-Jährige Opfer eines Sexualdelikts. Foto: dpa

Ein 34-jähriger Mann zieht einen Jugendlichen in seine Duschkabine und verriegelt die Tür. Der Junge kann sich schließlich befreien und wendet sich an das Badepersonal. Der Täter wird festgenommen.

Stuttgart - Ein 15-Jähriger ist nach Angaben der Polizei am Samstagabend in einem Hallenbad im Stuttgarter Osten Opfer eines Sexualdelikts geworden. Der 34 Jahre alte Täter konnte festgenommen werden. Der Junge hatte sich in der Gemeinschaftsdusche aufgehalten, als er von dem Täter angesprochen wurde. Nachdem er die Aufforderung, in die Duschkabine des Mannes zu kommen, ablehnte, ergriff ihn der Mann am Handgelenk, zog ihn zu sich und verriegelte die Kabinentür.

Dann berührte er den Jungen im Intimbereich. Der 15-Jährige konnte schließlich den Mann wegstoßen und aus der Duschkabine flüchten. Er verständigte sofort das Badepersonal und wenig später konnte der Täter im Bad von Polizeibeamten festgenommen werden. Der 34-jährige wird mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.