1 Das F3 in Fellbach ist eines der größten Schwimmbäder der Region. Foto: Gottfried Stoppel

Nach Vorwürfen der Tierquälerei muss der Geschäftsführer des F3-Schwimmbads in Fellbach gehen. Was Ex-Mitarbeiter, die Stadtverwaltung und er selbst zu den Vorgängen sagen, lesen Sie hier.









Zum Schluss ging alles ganz schnell. Der Geschäftsführer des Fellbacher Erlebnisbads F3, Kai Steuernagel, ist am Montag fristlos von seinen Aufgaben entbunden worden. Der Hintergrund sind Vorwürfe der Tierquälerei. „Er hat diese zunächst dementiert, sie dann aber zum Teil eingeräumt. Und was er zugegeben hat, war für diese Entscheidung ausreichend“, sagte Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull. Steuernagel habe sich am Samstag selbst bei der Polizei angezeigt.