"Starnacht am Wörthersee": Vanessa Mai und Andrea Berg singen im Duett

1 Vanessa Mai und Andrea Berg auf der Bühne bei der "Starnacht am Wörthersee". Foto: imago/Daniel Scharinger

Die "Starnacht am Wörthersee" war für viele Schlagerfans wieder der Höhepunkt des Jahres. Mit dabei waren Vanessa Mai und Schwiegermutter Andrea Berg, die gemeinsam ein Duett mit tieferer Bedeutung sangen.









Das Schlager-Event "Starnacht am Wörthersee" ist am Samstagabend in Klagenfurt über die Bühne gegangen. Barbara Schöneberger (49) und Hans Sigl (54) führten das 8000-köpfige Publikum durch die Show, bei der Stars wie Howard Carpedale (77), Maite Kelly (43) oder Andreas Gabalier (38) auftraten.