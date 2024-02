Schwieberdingen: Kind wirft Stein von Brücke auf B10

1 Das Kind warf den Gegenstand von der Brücke und rannte dann weg. (Symbolfoto) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Lichtgut/Max Kovalenko

Am Donnerstag wirft ein zehnjähriges Kind im Kreis Ludwigsburg einen Stein von der Brücke auf ein fahrendes Auto auf der B10.











Link kopiert



Am Donnerstag soll ein noch unbekanntes Kind in Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg einen Gegenstand von der Brücke an der B10 auf ein fahrendes Auto geworfen haben. Wie die Polizei mitteilte, war ein 66-Jähriger mit seinem Skoda auf der Ludwigsburger Straße unterwegs und wollte im Industriegebiet Schwieberdingen auf die Bundesstraße 10 in Richtung Vaihingen an der Enz auffahren.