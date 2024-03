Reality-Star Jenny Frankhauser (31) hat ihren Instagram-Followern pünktlich zu Ostern freudige Nachrichten verkünden können: Die Schwester von Daniela Katzenberger (37) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihren rund 800.000 Fans auf der Social-Media-Plattform gewährte sie nicht nur einen ersten Blick auf das winzige Händchen des Neugeborenen. Sie verriet auch den Namen ihres zweiten Sohnes: Milan.

Zudem postete sie das Geburtsdatum des Jungen - Milan hat demnach am 25. März das Licht der Welt erblickt. "Aus dem Bauch - mitten ins Herz", kommentierte sie das Foto, auf dem auch die Hände der stolzen Eltern sowie des großen Bruders Damian (1) zu sehen sind und einander umschließen. Schon über 95.000 "Gefällt mir"-Angaben konnte das Familienbild einheimsen, auch zahlreiche Stars tummeln sich unter den Gratulantinnen und Gratulanten.

So schrieb etwa Katja Krasavice (27): "Herzlichen Glückwunsch du bist eine Powermami!!!"; Pia Tillmann (36), die selbst erst vor kurzem Mutter geworden ist, ergänzte: "Herzlichen Glückwunsch ihr Lieben, einen wunderschönen Start für euch als Familie und alles Glück der Welt!"

Bleiben sie zu viert?

Ein interessantes Detail findet sich in den gesetzten Hashtags zur Verkündung der Geburt. So heißt es dort: "Mit dir sind wir komplett". Die Familienplanung von Jenny Frankhauser und ihrem Lebensgefährten Steffen König scheint mit der Geburt des kleinen Milan also abgeschlossen zu sein.

Ihre Fans hat Frankhauser während ihrer Schwangerschaft stets bestens informiert gehalten. Im September des vergangenen Jahres hatte das Paar zunächst enthüllt, wieder ein Kind zu erwarten. Im Oktober wurde dann mit blauen T-Shirts samt "Team Boy"-Aufschrift unmissverständlich verkündet, dass auch Kind Nummer zwei ein Junge wird.

Frankhauser ist bereits seit ihrem 17. Lebensjahr regelmäßig in diversen Reality-Shows im deutschen Fernsehen zu sehen. Wie ihre Mutter Iris Klein (56) nahm sie an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil - und gewann die RTL-Show 2018.