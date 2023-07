Zu schnell ist offenbar ein 61-Jähriger in seinem Wagen in der Nähe von Winzerhausen unterwegs gewesen. Er wurde schwer verletzt.

Schwer verletzt worden ist ein 61-Jähriger bei einem Unfall am Samstag gegen 19 Uhr in der Nähe von Winzerhausen. Er überschlug sich mit seinem BMW auf der Kreisstraße zwischen Holzweiler Hof und Winzerhausen.

Polizei vermutet zu hohe Geschwindigkeit

Der Mann fuhr in Richtung Winzerhausen. Die Polizei vermutet, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Doppelkurve verlor. Der Wagen kam nach links ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam nach dem Überschlag auf dem Dach zum Liegen.

Totalschaden am Fahrzeug von etwa 8000 Euro

Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem BMW befreien. Der 61-Jährige war so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von etwa 8000 Euro, es wurde abgeschleppt. Die Polizei sperrte die Strecke für zwei Stunden. Im Einsatz waren die Feuerwehr, Rettungskräfte, Polizei und die Straßenmeisterei.