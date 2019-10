1 Jedes der verlorenen Teile wog neun Tonnen. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Bei Schorndorf ist am Montag ein Sattelschlepper verunglückt. Zwei jeweils neun Tonnen schwere Betonteile landeten auf der Straße, eines rutschte noch einen Abhang hinunter.

Schorndorf - Auf mindestens 50 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Montag bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) entstanden ist. Gegen 17.30 Uhr war ein 39-Jähriger mit einem Sattelschlepper auf der Landesstraße von Oberberken Richtung Schorndorf gefahren. Kurz vor dem Ortsrand kam das Fahrzeug in einer abfallenden, lang gezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanke. Dadurch geriet der Auflieger in Schräglage.

Die Ladung – zwei jeweils neun Tonnen schwere Betonteile – durchbrach die Seitenwand des Aufliegers. Eines der Teile beschädigte auf rund 15 Metern Länge die Fahrbahn. Das andere rutschte einen Abhang hinab, wo es zwischen Bäumen hängen blieb. Während das Betonteil auf der Straße am Montag von einem Schwerlastkrank geborgen wurde, wird das Teil am Abhang voraussichtlich erst an diesem Dienstag beseitigt.