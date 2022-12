Schwerer Unfall in Welzheim

5 Der Audi prallte gegen ein Gebüsch und überschlug sich. Foto: 7aktuell.de / Kevin Lermer

Am späten Donnerstagnachmittag ist in Welzheim ein Auto von der Straße abgekommen. Die Polizei vermutet, dass die Frau übermüdet gewesen sein könnte.















Nach einem spektakulären Unfall in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ist am späten Donnerstagnachmittag eine 52 Jahre alte Frau ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Autofahrerin war gegen 17 Uhr auf einer Landesstraße von Welzheim-Breitenfürst in Richtung Rudersberger Straße gefahren. Dort kam sie von der Straße ab, ihr Audi prallte gegen ein Gebüsch und überschlug sich. Die Polizei vermutet, dass die 52-Jährige übermüdet war und deshalb von der Straße abkam.

Die Feuerwehr musste die verletzte Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug retten. Anschließend wurde sie von einem Notarzt versorgt und in eine Klinik gebracht. An dem Unfallwagen entstand ein Schaden von schätzungsweise 5000 Euro; weil er nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.