1 Ein Rettungshubschrauber brachte eines der Opfer in eine Klinik. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Bei einem Unfall in Waiblingen sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Während der Rettungsarbeiten gab es noch einen Vorfall.















Bei einem Unfall an der Kreuzung von Schmidener Straße und Fuggerstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) sind am Sonntagmittag zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Um kurz vor 13.30 Uhr war ein Seat-Kleinwagen offenbar ungebremst gegen einen Brunnen gefahren, der an der dortigen Kreuzung steht. Die beiden Insassen des Autos, deren Identität am Sonntagnachmittag noch nicht feststand, wurden verletzt. Eine Person trug leichte, die andere schwere Verletzungen davon. Letztere wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Unfall kam es laut einem Polizeisprecher zu einem weiteren Vorfall, als eine ältere Frau die Absperrung missachtete, die für die Rettungsarbeiten errichtet worden war. „Sie musste von meinen Kollegen festgehalten werden“, so der Sprecher. Die Frau musste aufs Revier, wo ihre Personalien festgestellt wurden.