6 In Stuttgart kam es zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Auto. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

An der Haltestelle Bockelstraße in Stuttgart kollidieren eine Stadtbahn und ein Auto. Ersten Angaben der Polizei zufolge gibt es Verletzte. Was bislang bekannt ist.















Bei einem Unfall in Stuttgart sind am Mittwochvormittag eine Stadtbahn und ein Auto kollidiert. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gab es Verletzte bei dem Zusammenstoß an der Haltestelle Bockelstraße in Heumaden.

Der genaue Hergang und die Ursache des Unfalls waren zunächst ebenso unklar wie nähere Angaben zu möglichen Verletzten.