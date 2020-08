Ermittlungen zum Tod von Kickers-Spieler dauern an

Schwerer Unfall in Ruit

12 Der 16-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er noch am Abend verstarb. Foto: SDMG/Boehmler

Vergangenen Dienstag ist der 16-jährige Fußballspieler Luka Lucic bei einem Stadtbahnunfall so schwer verletzt worden, dass er noch im Krankenhaus starb. Es bleibt die Frage: Wie ist es zu dem Unglück gekommen?

Ostfildern - Es ist noch immer nicht geklärt, wie es zu dem tragischen Stadtbahnunfall auf einem Bahnübergang in Ruit gekommen ist. Der 16-jährige Stuttgarter Kickers-Spieler Luka Lucic ist dort vergangenen Dienstag auf seinem Pedelec von einer U-Bahn erfasst worden. Er starb an seinen schweren Verletzungen.

Laut Polizei-Sprecherin Andrea Kopp braucht es noch einige Zeit, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Im Fokus stehe demnach auch die Frage, welche Rolle die Warnblinklichtanlage an dem Übergang spielt. So habe die Polizei Hinweise erhalten, wonach eszwei Wochen vor dem Unglück Unregelmäßigkeiten an der Anlagegegeben habe. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), die die U-Bahnlinie betreibt, wollte sich dazu nicht äußern.

Unterdessen trauern die Stuttgarter Kickers um ihren Jugendspieler. Lucic, der seit vergangenen Winter auch Teil der kroatischen Jugendnationalmannschaft war, sei nicht nur „ein herausragendes sportliches Talent gewesen, sondern er war vor allem auch ein menschliches Vorbild für unsere mehr als 200 Jugendspieler.“

Die Beerdigung findet am Montagmittag in Nellingen statt.