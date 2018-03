Schwerer Unfall in Pforzheim Rettungswagen mit schwangerer Frau verunglückt

Von red/aks 22. März 2018 - 11:35 Uhr

Bei einer Einsatzfahrt am frühen Donnerstagmorgen in Pforzheim stößt ein Rettungswagen auf einer Kreuzung mit einem BMW zusammen. Bei der heftigen Kollision wird auch eine schwangere Frau an Bord des Rettungswagens verletzt.





Stuttgart - Am frühen Donnerstagmorgen ist es in der Karlsruher Straße in Pforzheim zu einem heftigen Unfall gekommen. Dabei ist ein Rettungswagen mit einer schwangeren Frau an Bord nach einer Kollision mit einem anderen Auto gegen eine Ampel geprallt.

Laut Polizei fuhr der Rettungswagen gegen 6.45 Uhr auf der Karlsruher Straße und überquerte die Kreuzung bei der Wilhelm-Becker-Straße während eines Einsatzes bei Rot. Gleichzeitig fuhr ein 59-jähriger BMW-Fahrer von der Wilhelm-Becker-Straße kommend bei Grün über die Kreuzung. Der Rettungswagen und der BMW prallten mit großer Wucht aufeinander.

Schwangere bei Unfall verletzt

Bei der schweren Kollsion kippte der Rettungswagen auf die Seite und krachte gegen eine Ampel. Im Rettungswagen befand sich eine schwangere Frau mit einer Begleitperson. Beide wurden bei dem Unfall verletzt. Auch die beiden Einsatzkräfte des Rettungswagens wurden nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Schaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro.