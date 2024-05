8 Bei dem Unfall wurden drei Autos schwer beschädigt, auch drei Personen wurden verletzt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In der Bonhoefferstraße in Ostfildern ist am Montag ein schwerer Unfall passiert. Ein 28-Jähriger war auf die Gegenspur geraten, weil nach seinen Angaben ein Insekt in sein Auto geflogen war. Drei Personen mussten danach in Krankenhäuser, die Straße war stundenlang gesperrt.











Ein 28-Jähriger ist am Montagnachmittag zwischen dem Scharnhauser Park und Ruit in den Gegenverkehr geraten und hat so einen schweren Unfall verursacht. Eine 24-Jährige musste nach Angaben der Polizei von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Nach Angaben des Unfallverursachers hatte er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle verloren, weil ein Insekt in sein Auto geflogen war und ihn abgelenkt hatte.