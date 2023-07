Schwerer Unfall in Kornwestheim

5 Die Feuerwehr befreite die Schwerverletzte aus dem Wrack. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Ein Unfall auf der Westrandstraße fordert eine Schwerverletzte. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 11 Uhr bei einem Unfall auf der Westrandstraße in Kornwestheim schwer verletzt worden. Die 47-Jährige war auf der Höhe des Wasserturms wohl ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Kia von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt, und musste von der Feuerwehr aus den Fahrzeug-Trümmern befreit werden.