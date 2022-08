6 Ein Fahrzeug ist am Mittwochvormittag in Köngen auf die Seite gekippt. Foto: SDMG/Kaczor

Eine 77-Jährige hat am Mittwochmorgen in Köngen (Kreis Esslingen) aus noch ungeklärter Ursache ihren Wagen stark beschleunigt und einen Auffahrunfall verursacht. Dabei entstand ein Schaden von rund 46.000 Euro.















Link kopiert

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochvormittag auf der Steinbruchstraße in Köngen ereignet. Dabei wurden laut Polizei zwei Personen leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach den Angaben war eine 77-jährige Autofahrerin gegen 10.45 Uhr auf der abschüssige Straße in Richtung Unterdorfstraße unterwegs. Kurz vor dem Einmündungsbereich beschleunigte die Frau aus noch ungeklärte Ursache stark und krachte in das Heck eines vorausfahrenden Wagens eines 64-Jährigen.

Vier Fahrzeuge, ein Anhänger und eine Hausmauer beschädigt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 64-Jährigen auf ein anderes geparktes Fahrzeug aufgeschoben und kippte nach links auf die Fahrerseite. Der geparkte Wagen wiederum prallte in einen Stromverteilerkasten und gegen einen abgestellten Anhänger. Der Anhänger wurde auf einen dahinter geparkten Kleintransporter geschoben. Durch das Umkippen des Stromverteilerkastens wurde zudem eine Hausmauer in Mitleidenschaft gezogen.

Feuerwehr befreit Person aus Auto

Da sich der 64-jährige Fahrer laut Polizei zunächst nicht selbstständig aus seinem Auto befreien konnte, rückte die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Die drei stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Vorläufigen Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 46.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die stark verschmutzte Fahrbahn durch ein Spezialfahrzeug gereinigt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizei Esslingen übernommen.