Schwerer Unfall in Kaisersbach: 28-Jähriger kommt ums Leben

1 Für den Fahrer des Kastenwagens kam jede Hilfe zu spät. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

In der Nähe des Ebnisees hat sich in der Nacht auf Samstag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 28-Jähriger kam mit seinem Wagen von der Straße ab, die Polizei sucht Zeugen.











In Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis), in der Nähe des Ebnisees, ist in der Nacht auf Samstag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der 28-Jährige gegen 1.30 Uhr morgens mit seinem VW-Kastenwagen auf der Landesstraße vom Ebniseekreisel in Richtung Murrhardt unterwegs. In einer Rechtskurve, rund anderthalb Kilometer hinter dem Kreisverkehr, kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Der VW prallte gegen einen Baum. Hierbei zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu.