Senior schleudert mit Auto in Kita-Gruppe – sieben Kinder verletzt

Schwerer Unfall in Chemnitz

1 Sieben Kinder wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein 83 Jahre alter Autofahrer verliert in Chemnitz die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleudert in eine Kita-Gruppe. Sieben Kinder werden bei dem Unfall verletzt, zwei davon schwer.









Ein 83-Jähriger ist mit seinem Auto in Chemnitz in eine Gruppe Kindergartenkinder geschleudert. Sieben Kinder wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Zwei Erzieherinnen erlitten bei dem Unfall am Dienstagvormittag einen Schock, wie die Polizei weiter mitteilte. Von einem mutwilligen Fahrmanöver des 83 Jahre alten Fahrers sei laut Polizei nach bisherigem Erkenntnisstand nicht auszugehen.