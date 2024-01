Schwerer Unfall bei Möglingen: Linienbus kollidiert mit Transporter – Busfahrer stirbt

Bei einem schweren Unfall zwischen einem Linienbus und einem Transporter auf der Landesstraße 1140 in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) ist am späten Dienstagabend der Busfahrer ums Leben gekommen. Die beiden Insassen im Kleintransporter wurden schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie ein Sprecher der Ludwigsburger Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, kollidierte der Bus, in dem sich keine Fahrgäste befanden, gegen 23.40 Uhr auf der L1140 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd mit dem Transporter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Linienbus nach rechts abgewiesen, überfuhr eine Verkehrsinsel und krachte durch die Leitplanken. Der Bus kam schließlich an einem Regenrückhaltebecken zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Busfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden schwer verletzten Insassen im Transporter wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Bus wurde mit einem Kran geborgen.

Da der Unfallhergang noch unklar ist, sucht die Verkehrspolizei Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869-0 nach Zeugen.