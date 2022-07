6 Das Auto blieb am Rande eines Bachs liegen. Foto: SDMG//Kaczor

Am Donnerstagabend hat sich ein 18-jähriger Autofahrer bei Lenningen (Kreis Esslingen) mit seinem Wagen überschlagen. Dabei verletzte er sich.















Ein 18-jähriger Autofahrer hat sich am Donnerstagabend gegen 19.25 Uhr auf der B 465 zwischen Oberlenningen und Gutenberg (Kreis Esslingen) mit seinem Pkw überschlagen. Dabei verletzte er sich, der junge Mann musste von der Feuerwehr aus dem auf dem Dach liegenden Auto befreit werden. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Totalschaden am Auto

Der 18-Jährige geriet laut Polizeiangaben auf dem Weg nach Gutenberg in einer Rechtskurve ins Schleudern. Der Wagen kam von der Straße ab und überschlug sich. Die B 465 war zeitweise voll gesperrt. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, es musste anschließend abgeschleppt werden.