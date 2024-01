Audi schleudert in Gegenverkehr

1 Die Strecke zwischen Aidlingen und Gärtringen war nach einem Unfall am Mittwochvormittag längere Zeit gesperrt. Foto: SDMG/ / Dettenmeyer

Zwei Menschen wurden bei einem schweren Unfall zwischen Gärtringen und Aidlingen verletzt.











Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochvormittag zwischen Gärtringen und Aidlingen. Nach ersten Informationen der Polizei war ein schwarzer Audi auf der Strecke in Richtung Gärtringen unterwegs gewesen, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern geriet und dabei einen entgegenkommenden weiteren Audi rammte.