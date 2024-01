Nach einem schweren Unfall auf der B 14 zwischen Nellmersbach und Leutenbach ist die Bundesstraße in Richtung Stuttgart derzeit gesperrt. „Die Straßenmeisterei leitet den Verkehr an der Anschlussstelle Nellmersbach ab“, teilt ein Sprecher der Polizei mit.

Laut ersten Informationen hat sich gegen 9.20 Uhr ein Wagen in Fahrtrichtung Stuttgart – zwischen der Auffahrt Leutenbach und dem Leutenbachtunnel – überschlagen. Da es offenbar zur Rauchentwicklung kam, rückte auch die Feuerwehr an.

Der 55 Jahre alte Fahrer des VW Polo wurde in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Allerdings ist es laut dem Sprecher nicht sicher, ob der Zustand des Mannes auf den Unfall oder auf mögliche gesundheitliche Probleme zurückzuführen ist, die möglicherweise auch den Unfall verursacht haben könnten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet das Auto zunächst nach links, schrammte dort an der Mittelleitplanke entlang und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der VW an einer Böschung und kam schließlich auf dem Dach wieder an der Mittelleitplanke zum Liegen.

Manche Autofahrer müssen nun Konsequenzen fürchten

Derzeit wird der Unfallwagen abgeschleppt, es kommt zu starken Verkehrsbehinderungen. Laut dem Polizeisprecher sind einige Verkehrsteilnehmer, die zwischen der Anschlussstelle Nellmersbach und dem Unfall festsaßen, umgedreht und entgegen der Fahrtrichtung über die Bundesstraße zurück in Richtung Anschlussstelle gefahren. „Wir werden da Folgeermittlungen einleiten“, so der Sprecher. Möglicherweise sei das Verhalten der Fahrer ja von anderen Verkehrsteilnehmern fotografiert oder gefilmt worden.