8 Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Herrenberg - Am Montag gegen 14.40 Uhr ist es auf der Bundesstraße 14 zwischen Nufringen und Herrenberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen bei dem eine 58-jährige Frau lebensbedrohlich verletzt wurde.

Frontaler Zusammenstoß

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer mutmaßlich in Schlangenlinien auf der Bundesstraße in Richtung Herrenberg und geriet auf Höhe der Reitanlage „Lettenwiesen“ in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einer entgegenkommenden 58-jährigen VW-Fahrerin zusammen. Der Mercedes kam nach dem Zusammenprall quer auf der Fahrbahn und der VW im Seitengraben zum Stehen.

Die VW-Fahrerin war nach dem Verkehrsunfall im Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren Herrenberg und Nufringen waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort. In einer laut Polizeibericht „aufwendigen und länger andauernden Rettungsaktion“ konnte die 58-Jährige von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

58-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Sie wurde durch den Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 52-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Mercedes-Fahrer erfolgte zudem eine Blutentnahme. Bislang ergab sich laut Polizei kein Hinweis darauf, weshalb er von der Fahrbahn abgekommen war.

Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Die Polizei schätzt, dass die Straße in etwa einer Stunde (Stand: 17.30 Uhr) wieder frei gegeben werden kann.