Weltstar Madonna: Sie hat sich eine schwere Infektion zugezogen. (Archivbild)

Mit 64 wollte sie wieder auf Tour gehen, der Start ist jetzt verschoben: Madonna erholt sich von einem Aufenthalt auf der Intensivstation, kämpfte mit einer schweren Infektion.









US-Popstar Madonna ist mit einer schweren bakteriellen Infektion mehrere Tage auf der Intensivstation gewesen und muss nun ihre Welttournee verschieben. Dies teilte der Manager der 64-Jährigen am Mittwoch mit. Starten sollte die Tournee am 15. Juli im kanadischen Vancouver. Dann wollte Madonna quer durch die USA touren und im Herbst nach Europa kommen, unter anderem am 15. und 16. November nach Köln und am 28. und 29. November nach Berlin.