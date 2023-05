1 Die Polizei hofft, dass andere Festbesucher etwas gesehen haben. Foto: Imago/Eibner

Während eines Fests auf einem Aussiedlerhof bei Hessigheim hat ein 62-Jähriger am Sonntag ein Kind angefahren. Die Polizei muss nun den genauen Unfallhergang klären.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 62-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in Hessigheim ein Kind angefahren, das dabei schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die dabei helfen können, den genauen Unfallhergang zu klären. Abgespielt hat sich der Vorfall gegen 16.45 Uhr auf einem Aussiedlerhof im Römerweg, wo an diesem Tag ein Fest stattfand. Der Achtjährige stand laut Polizei am Wegesrand an einem Biertisch, als der Mazda-Fahrer dort entlang fuhr. Der 62-Jährige soll mit seinem Fahrzeug immer weiter nach rechts gekommen sein und schließlich mit dem rechten Vorderrad das Bein des Jungen erwischt haben. Wer etwas mitbekommen hat, möge sich unter 0 71 42 / 40 50 melden.