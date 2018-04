Schwer verletzter Mann in Plochingen Polizei nimmt Verdächtigen fest

Von red/dpa 16. April 2018 - 08:13 Uhr

Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand / STZN

Die Polizei hat im Fall eines schwer verletzten Mannes in Plochingen, der am Sonntagmorgen blutend auf der Straße gefunden worden war, einen mutmaßlichen Täter ermittelt.

Plochingen - Nach dem Fund eines schwerverletzen Mannes in Plochingen (Kreis Esslingen) hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es sei ein mutmaßlicher Täter ermittelt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Das 27 Jahre alte Opfer sei inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es weiter. Der Mann habe eine Operation überstanden, sein Zustand habe sich gebessert.

Mehr zum Thema

Passanten hatten den 27-Jährigen am Sonntagmorgen stark blutend gefunden, er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Zu dem mutmaßlichen Täter und möglichen Hintergründen der Tat sagten die Ermittler zunächst aber nichts.