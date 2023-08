1 Stark beschädigte Schienen und Schwellen nach der Entgleisung eines Zuges Foto: dpa-Bildfunk

Vor einer Woche entgleist ein Güterzug im Gotthard-Basistunnel, dem längsten Bahntunnel der Welt. Das hat Folgen für Reisende. Monatelang wird der Personenverkehr umgeleitet – und das kostet Zeit.









Die Reparaturarbeiten im Gotthard-Basistunnel in der Schweiz werden nach einem schweren Güterzug-Unfall mehrere Monate dauern. Die Schäden sind größer als angenommen, wie die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) am Mittwoch in Bern mitteilten. Während der Güterverkehr bereits am 23. August wieder rollen soll, wird der Personenverkehr noch für längere Zeit über die sogenannte Panoramastrecke umgeleitet.