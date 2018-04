Schwedischer DJ ist tot Avicii stirbt mit nur 28 Jahren

Von red/AP 20. April 2018 - 19:55 Uhr

Avicii galt als Pionier der zeitgenössischen Elektromusik. Foto: Invision

Der berühmte DJ Avicii ist tot. Der 28-Jährige wurde am Freitagnachmittag leblos in der Hauptstadt des Oman, Maskat, aufgefunden.

New York - Der DJ und Musikproduzent Avicii („Levels“, „Wake Me Up“) ist tot. Er sei am Freitagnachmittag leblos in der Hauptstadt des Oman, Maskat, aufgefunden worden, teilte seine Publizistin Diana Baron mit. Der schwedische Superstar mit dem bürgerlichen Namen Tim Bergling wurde nur 28 Jahre alt. Genauere Umstände zu seinem Tod waren zunächst unklar.

Avicii galt als Pionier der zeitgenössischen Elektromusik. Er gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei MTV Music Awards und ein Billboard Music Award. Zweimal war er für einen Grammy nominiert worden. „Levels“ war sein größter Hit.