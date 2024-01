Schwarzwald: Ermittlungsverfahren gegen Ex-Soldaten eingeleitet

1 Beamte des Entschärfungsdienstes der Polizei gehen zu einer Doppelhaushälfte, in der sich ein 62-jähriger Bewohner verschanzt hatte (Archivfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Ein Ex-Soldat verschanzt sich stundenlang in Unterkirnach (Schwarzwald-Baar-Kreis) und droht damit, sein Haus anzuzünden. Die Staatsanwaltschaft hat nun ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.











Nach dem Polizeieinsatz anlässlich einer Zwangsräumung im Südschwarzwald hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen einen 62-Jährigen eingeleitet. Der Ex-Soldat hatte sich über Stunden in Unterkirnach (Schwarzwald-Baar-Kreis) verschanzt und damit gedroht, sein Haus anzuzünden. Wie die Staatsanwaltschaft Konstanz am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, wird dem Mann Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in einem besonders schweren Fall und die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten vorgeworfen.