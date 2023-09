1 Der betroffene Fisch wurde auch bei Kaufland verkauft. (Symbolbild) Foto: IMAGO/mix1/IMAGO/mix1press

Nach Lidl ruft nun auch Kaufland Räucherfisch wegen einer Kontamination von Bakterien zurück. Um welche Produkte es sich handelt.











Link kopiert



Wegen einer Kontamination mit Bakterien hat nun auch Kaufland vor Regenbogenforellen-Filets gewarnt, die in den Filialen des Discounters verkauft worden sind. Es gehe um das Produkt „Finest Seafood Geräucherte Regenbogen-Forellenfilets 125g ohne Haut“ in den Sortierungen Natur und Pfeffer, wie Kaufland am Freitag auf dem Portal lebensmittelwarnung.de mitteilte. Der Rückruf gilt für Produkte mit Verbrauchsdatum bis einschließlich 27. September 2023.