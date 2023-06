Schwanenplatztunnel in Stuttgart

1 Ab kommendem Monat wird im Schwanenplatztunnel geblitzt. Foto: Andreas Rosar

Die Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Schwanenplatztunnel wird im Dezember scharf gestellt. Installiert worden war sie bereits im Frühjahr.









Bad Cannstatt - Nun hat es doch etwas länger gedauert. Von Dezember an aber müssen Autofahrerinnen und Autofahrer auch im Schwanenplatztunnel darauf gefasst sein, geblitzt zu werden – sofern das vorgeschriebene Tempo 50 überschritten wird. „Die derzeitige Planung sieht vor, die restlichen Arbeiten an der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Schwanenplatztunnel Anfang Dezember durchzuführen. Danach folgt die Konformitätsbewertung durch das Eichamt“, beschreibt Stadtsprecher Niklas Junkermann den aktuellen Sachstand. „Die Anlage kann somit voraussichtlich im Dezember in Betrieb genommen werden.“