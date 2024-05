1 Brezeln nur echt mit dünnen Ärmchen: Julius Brantner backt in München original schwäbisch. Foto: Kathrin Koschitzki

Julius Brantner aus Schramberg kriegt’s gebacken: Der Schwarzwälder betreibt erfolgreich zwei Bäckereien in München und zeigt den Bayern, was richtig gutes Laugengebäck ist.











Wenn Menschen irgendwo in Deutschland im Jahr 2024 vor einem Lebensmittelgeschäft anstehen, muss es dort schon etwas ganz Besonderes geben. Sie komme extra aus dem Vorort Germering, weil das Brot hier so „sauguad“ sei, erzählt die ältere Dame in der Schlange vor der kleinen Bäckerei in der Kreuzstraße in der Münchner Altstadt, ziemlich genau auf halben Weg zwischen Sendlinger Tor und Frauenkirche. Es ist eine von zwei Filialen von Julius Brantner.