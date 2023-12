Schwäbisch Hall: Unbekannter schlägt und tritt 26-Jährige – Polizei sucht Zeugen

ask 18.12.2023 - 11:06 Uhr

1 Die Polizei sucht nach einem Mann, der betrunken eine Frau angegriffen hat (Symbolbild). Foto: imago images/Fotostand/Fotostand

Eine Frau ist zu Fuß unterwegs, als sie ein entgegenkommender, betrunkener Mann unvermittelt angreift, ihr gegen den Kopf schlägt und nach ihr tritt. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Am Samstag ist es in Schwäbisch Hall zu einem Angriff auf eine Frau gekommen. Nach Polizeiangaben war die 26-Jährige gegen 17.40 Uhr auf einem Fußweg vom Langen Graben in Richtung Busbahnhof unterwegs, bevor sie attackiert wurde. Hier kam ihr ein offenbar betrunkener Mann entgegen, welcher die Frau unvermittelt körperlich angegangen und ihr gegen den Kopf geschlagen haben soll.