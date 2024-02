1 Bei einem 19-Jährigen stellte die Polizei einen Blutalkoholwert von 5,1 Promille fest. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Uli Deck

In Schwäbisch Gmünd haben Beamte bei einem jungen Erwachsenen einen Alkoholwert von 5,1 Promille gemessen.











Link kopiert



5,1 Promille haben Polizisten bei einem Atemalkoholtest bei einem 19-Jährigen in Schwäbisch-Gmünd (Ostalbkreis) festgestellt. Der Mann sei am Dienstagabend in einer Gruppe von mehreren Personen auf dem Marktplatz unterwegs gewesen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.