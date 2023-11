Schwabstraße in Stuttgart: Defekter Zug bremst alle S-Bahnen aus

Erneut herrscht Chaos bei den S-Bahnen in Stuttgart. Am Dienstagabend ist es zu Ausfällen und Verspätungen bei fast allen S-Bahn-Linien gekommen. Nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) ist die Ursache ein Zug der Linie S1, der an der Haltestelle Schwabstraße auf dem Weg in die Stadtmitte liegen geblieben ist. Das hatte Auswirkungen auf die Linien S2, S3, S4, S5, S6 und S60, die allesamt die betroffene Haltestelle passieren. Gegen 19.30 Uhr meldete die Bahn, dass die Störung wieder behoben sei.

Bis dahin galten rund eine Stunde lang für Pendler die folgenden Planänderungen:

Die Bahnen der Linie S1 Richtung Böblingen und Herrenberg fahren nach Angaben der Bahn regulär durch den Bahntunnel vom Hauptbahnhof nach Vaihingen. In Richtung Plochingen und Kirchheim halten die S1-Bahnen aber nur an den oberen Gleisen des Hauptbahnhofs und umgehen die blockierte Strecke, heißt es auf einer DB-Website zum Betrieb der S-Bahn Stuttgart.

Die S2 verkehre regulär durch den Bahntunnel vom Hauptbahnhof nach Vaihingen. In Richtung Schorndorf fahren die S-Bahnen der Linie S2 demnach über die oberen Gleise des Hauptbahnhofs und halten nicht im Bahntunnel, also an den Haltestellen Schwabstraße, Feuersee und Stadtmitte. Die Bahn rät Fahrgästen, an Haltestellen im Tunnel die S2 Richtung Filderstadt zu nutzen und in Vaihingen oder am Hauptbahnhof umzusteigen.

Die Bahnen der Linie S3 pendeln laut DB momentan nur zwischen Backnang und Bad Cannstatt. Zwischen Bad Cannstatt und Vaihingen wird empfohlen, auf die S-Bahnen der Linie S1 oder S2 umzusteigen.

Die Linie S4 Richtung Schwabstraße endet am Hauptbahnhof an den oberen Gleisen und startet erst wieder in Feuerbach in Richtung Marbach und Backnang. Die S4 fährt zudem nur im Stundentakt zwischen Marbach und Backnang. Grund hierfür sind Verzögerungen bei den Bauarbeiten der Murrbahn. Ein Ersatzverkehr pendelt zwischen Marbach und Backnang.

Auch die Linie S5 endet in Feuerbach und fährt Richtung Bietigheim-Bissingen von den oberen Gleisen des Hauptbahnhofs aus.

Die Bahn empfiehlt, vor der Fahrt mit einem Zug die digitalen Fahrpläne zu prüfen und die Ansagen am Bahnsteig zu beachten.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben den Text um den Hinweis ergänzt, dass die Störung gegen 19.30 Uhr behoben wurde.