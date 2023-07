Schwabenlandtower in Fellbach

11 Nach und nach macht der gelbe Abrüstkran den Riesenkran (Bildmitte) immer kleiner. Foto: Dirk Herrmann

Mit der Demontage schwindet die Hoffnung, dass der Fellbacher Schwabenlandtower in absehbarer Zeit bezugsfertig wird. Vom kürzlich in den Himmel ragenden Kran ist kaum mehr etwas zu sehen.









Bei einem derart exponierten, aus dem Remstal oder vom Stuttgarter Höhenpark Killesberg noch sichtbaren Gebäude werden Veränderungen natürlich schnell bemerkt. So auch am Mittwochabend, als die Ehrengäste der Bauübergabe der neuen Fellbacher Maicklerschule durch die großen Fenster auf der Ostseite beste Sicht auf den Schwabenlandtower hatten. „Ah, es geht voran, es tut sich was beim Tower“, sagte eine Lehrerin frohgemut.