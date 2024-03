Schussserie in der Region Stuttgart: Mögliche Verantwortliche identifiziert

Schussserie in der Region Stuttgart

1 Das LKA vermeldet Ermittlungserfolge. (Archivbild) Foto: imago/Oliver Willikonsky

LKA und Polizeipräsidium Stuttgart vermelden um die Schussserie in der Region Ermittlungserfolge. Tatverdächtige seien identifiziert worden.











Link kopiert



Im Zusammenhang mit den seit dem 20. Juli 2022 vorgefallenen schweren Gewalttaten und Schussabgaben im Großraum Stuttgart haben die Ermittlungen der seinerzeit eingerichteten Sonderkommission Runaway des Polizeipräsidiums Stuttgart unter Einbindung des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg zur Identifizierung von Tatverdächtigen geführt. Es geht um mutmaßlich Beteiligte an der Schussabgabe vom 17. März 2023 in Stuttgart-Zuffenhausen, wie die Behörden in einer Pressemittelung schreiben.