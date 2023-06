1 54 Eltern unterschrieben die Unterschriftenliste von Giorgio Monteleone (Dritter von links) und Hans Dieter Pfohl (rechts). Foto: Ralf Poller/avanti

Das Unverständnis ist groß an diesem Samstagvormittag in Murr. Immer wieder treffen neue Eltern mit ihren Kindern aus dem nahen Neubaugebiet am Langen Feld an der Heilbronner Straße ein. Angeregt diskutieren sie über das, was sie seit Wochen bewegt: Nach einem Unfall Mitte Juni, bei dem ein zweijähriges Mädchen schwer verletzt wurde, als die Mutter mit ihr die Fahrbahn überqueren wollte, fürchten die Eltern um die Sicherheit und fordern einen stärker gekennzeichneten Überweg, etwa mit Bedarfsampel.