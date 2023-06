Schulwechsel in Stuttgart

1 Die Zahl der Stuttgarter Schülerinnen und Schüler, die im kommenden Jahr auf eines der 25 staatlichen Gymnasien gehen wollen, hat sich kaum verändert. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Nachfrage nach bilingualen Zügen an Stuttgarter Gymnasien ist stark gewachsen. Insbesondere die Innenstadtschulen verzeichnen einen starken Andrang. Insgesamt entspricht die Zahl der Neuanmeldungen aber der des Vorjahres. Die Nachfrage nach Plätzen im G9 stagniert, zugenommen hat die Zahl der Schüler in Hochbegabten-Zügen.









Vor dem Wechsel nach der vierten Grundschulklasse aufs Gymnasium stellen sich die Familien stets die bange Frage: Kommt das Kind auch auf seine Wunschschule? Diese Frage konnte auch in diesem Jahr nicht für alle neuen Pennäler positiv beantwortet werden. 168 Schülerinnen und Schüler mussten von der Schule, für die sie sich beworben hatten, auf ein anderes Gymnasium umgeleitet werden, sagt Manfred Birk, der Geschäftsführende Leiter der Stuttgarter Gymnasien und Rektor des Dillmann-Gymnasiums. Angesichts von 2288 Schülern, die laut dem Regierungspräsidium einen Platz auf einem der 25 allgemeinbildenden staatlichen Gymnasien in Stuttgart bekommen haben, ist die Zahl der Umleitungen aber überschaubar. Insgesamt habe sich die Zahl der jugendlichen Bewerber, die „am Schluss nahezu alle“ untergekommen seien, im Vergleich zum Vorjahr (2278 Schüler) „nicht wesentlich verändert“, so Birk.