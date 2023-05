1 Los geht der Unterricht am Monat im Klassenzimmer. Foto: dpa/Marijan Murat

Nach der Weihnachtspause starten die Schulen im Südwesten mit Präsenzunterricht. Das Land weitet die Tests aus. Diese Neuerung wird nicht die einzige bleiben. Einiges ist noch offen.









Stuttgart - Mit einer guten Nachricht gehen an diesem Wochenende die Weihnachtsferien in Baden-Württemberg zu Ende: Anders als in der letzten Woche des alten Jahres befürchtet, als eine hitzige Debatte über mögliche großflächige Schulschließungen in Deutschland entbrannt war, werden die Schulen trotz der sich weiter verbreitenden Omikron-Variante nicht in den Fernunterricht geschickt. Stattdessen startet das neue Jahr mit Unterricht im Klassenzimmer, auch wenn noch nicht endgültig entschieden ist, welche Stellschrauben im Corona-Reglement für die 4500 baden-württembergischen Schulen in den nächsten Tagen noch einmal nachjustiert werden.