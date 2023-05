Wenn die Mama mit in die Schule muss

Wenn Anita an die ersten Wochen nach der Einschulung ihrer Tochter denkt, kommen ihr die Tränen. Es fand sich keine Schulbegleitung. Die Mutter musste einspringen. Im Stuttgarter Olgahospital kennt man dieses Problem.









Die vergangenen Monate haben an den Nerven gezerrt. Abends, wenn ihre Tochter schlief, habe sie oft dagesessen und geweint, berichtet Anita, die nur mit Vornamen erscheinen will. Sie hat Angst, dass bald alles von vorne los geht. Dass sie bald wieder darum kämpfen muss, dass ihre Tochter ganz normal in die Schule gehen kann wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler auch.