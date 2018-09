Schulfrei wegen Insekten Schaben befallen Grundschule

Von red/dpa 07. September 2018 - 15:39 Uhr

Schaben haben sich in einer Grundschule in Nordhessen so stark verbreitet, dass die Kammerjäger anrücken müssen. Foto: dpa

In Nordhessen muss eine Grundschule für mehrere Tage geschlossen werden, weil sie massiv von Schaben befallen wurde. Die Insekten können Krankheiten übertragen.

Espenau - Schaben haben in einer Grundschule im nordhessischen Espenau für schulfrei gesorgt. Wegen massiven Befalls mit den Insekten bleibt die Schule für mehrere Tage geschlossen, wie ein Sprecher des zuständigen Landkreises Kassel am Freitag erklärte. Die Entscheidung sei gemeinsam mit dem Gesundheits- und Schulamt getroffen worden. Einen vergleichbar starken Befall habe es in einer Schule des Bundeslandes noch nicht gegeben, bestätigte das Schulamt.

Potenzieller Überträger von Krankheiten

Demnach handelt es sich bei den Tieren um Vertreter der sogenannten Deutschen Schabe. Die Art könne potenziell Krankheiten übertragen, hieß es. Schädlingsbekämpfer sollen nun ein Insektizid im Schulgebäude versprühen. „Danach wird ein Putzteam das Gebäude grundreinigen.“ Für die rund 200 betroffenen Grundschüler soll der Unterricht am kommenden Mittwoch wieder losgehen. Wie die Tiere in die Schule gelangten, war zunächst unklar.