Im November haben die Elternbeiräte des Hölderlin Gymnasiums in Heidelberg eine Online-Petition gestartet. Die reguläre Lehrerversorgung an den Schulen soll bei mindestens 115 Prozent liegen. Nur so könnten die Lücken gestopft und das Recht auf Bildung gewährleistet werden. 21 000 Unterschriften braucht es für ein Quorum, mehr als 16 000 Eltern haben bislang unterschrieben.