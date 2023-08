Schule in Coronazeiten

Weil sie zum Beispiel Masken und Tests für ihre Kinder ablehnen, gehen manche Eltern Lehrkräfte an. Wie die Schulen damit umgehen.









Stuttgart - Kürzlich habe sich wieder eine Lehrerin an sie gewandt, sagt Karin Fetzner, stellvertretende Landesvorsitzende des Philologenverbandes. Die Kollegin habe in ihrer Klasse einen Jungen, der per Attest vom Maskentragen befreit sei. „Die Kollegin hat den Schüler im Unterricht aufgefordert, ohne Maske 1,5 Meter Abstand zu ihr zu halten. Daraufhin reichten die Eltern eine Dienstaufsichtsbeschwerde wegen Diskriminierung ein“, erzählt Karin Fetzner.