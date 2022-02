Schule in Baden-Württemberg

Im Halbjahreszeugnis erhalten Schüler eine Bewertung zum aktuellen Zwischenstand ihrer bisherigen Jahresleistungen. In Klasse vier gibt es zum Halbjahr die Grundschulempfehlung.















In Baden-Württembergs Schulen bekommen Schüler im Winter ein Zwischenzeugnis oder eine Halbjahresinformation ausgeteilt. Jahreszeugnisse gibt es jedes Jahr für die Schüler. Halbjahreszeugnisse bekommen sie nur in den Abschlussklassen ausgeteilt. Die Halbjahresinformation kann – anders als ein Zeugnis – auch halbe Noten und ganze Noten mit Notentendenz (Plus und Minus) enthalten.

Die „Verordnung des Kultusministeriums über die Notenbildung“ regelt, dass die Halbjahreszeugnisse in Baden-Württemberg in der Zeit zwischen dem 1. und dem 10. Februar ausgeteilt werden sollen. Jahreszeugnisse gibt es immer an einem der letzten sieben Unterrichtstage.

In Klasse vier wird die Halbjahresinformation noch um die Grundschulempfehlung ergänzt. Darin legen sich die Lehrer eines Kindes gemeinsam darauf fest, welche weiterführende Schule sie ihm empfehlen. Die Eltern können von der Grundschulempfehlung abweichen, wenn sie das möchten. Aber sie müssen das Dokument der weiterführenden Schule in jedem Fall vorlegen.